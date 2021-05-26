Русский писатель и Грузия: в Тбилиси проходят Дни Льва Толстого - видео

Видеомост Тбилиси-Москва-Ясная Поляна на тему: "Дни Льва Толстого в Грузии", в ходе которого гости обсудили предстоящие мероприятия, состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия

Спикеры не только поговорили о важности проведения "Дней Льва Толстого", которые проходят в Грузии уже в третий раз, но и вспомнили прошлые конференции.

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"Я считаю, что это безумно важно, потому что это тема, которая никогда никого не оставляла равнодушным. 20 лет назад была проведена первая научная конференция, посвященная пребыванию Льва Николаевича Толстого на Кавказе, в частности в Грузии. Тогда мы отмечали 150-летие со дня его пребывания. Сегодня исполняется уже 170 лет. Это был очень интересный период в жизни молодого, начинающего писателя, который тогда работал над своей первой повестью "Детство", - сказал главный редактор журнала "Русский клуб", куратор и организатор "Дней Толстого в Грузии" (2001, 2011) Александр Сватиков.

Помимо видеомоста в Sputnik Грузия, организаторы 26 мая провели научно-практическую онлайн-конференцию "Лев Толстой в Грузии: новые исследования и материалы" (онлайн-включения с платформы Zoom).

А в последний день - 27 мая, запланирована поездка участников проекта от Грузии в село Гореловка (Ниноцминдский муниципалитет Самцхе-Джавахети). Там они посетят школу имени Льва Толстого и Этнографический музей духоборов, а также передадут подарки учащимся школы. Кроме того, планируются съемки видеофильма, посвященного знаменательной дате – 170-летию посещения великим писателем Грузии.