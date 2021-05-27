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Потоки лавы и огонь: как вулкан Ньирагонго разрушил жизнь тысяч человек

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Жертвами извержения вулкана Ньирагонго в Конго стали 15 человек, сотни пропали без вести и тысячи остались без крова. Смотрите в видео, как стихийное бедствие заставило людей эвакуироваться

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго оставило людей без крова, сотни людей пропали без вести, не менее 15 человек погибли. Сообщает Sputnik Беларусь

Потоки лавы разлились по деревням, местные жители спасались бегством. Тысячи людей покинули свои дома пешком, взяв с собой как можно больше вещей.

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По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Руанды, более 8000 жителей пересекли границу с Руандой после того, как правительство призвало их эвакуироваться.

Лава остановилась возле района Бухене, на окраине Гомы, похоронив сотни домов и даже большие здания. На реконструкцию, скорее всего, уйдут месяцы.

Теги:
происшествия, извержение вулкана, Гавайи

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