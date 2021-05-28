Чем живет конный рынок в Азербайджане - видео

На конный рынок в Газахе съезжаются продавцы и покупатели со всех окрестных районов. Покупатели, зная, что хорошие лошади будут распроданы сразу, стараются приехать на рынок еще до восхода солнца. Смотрите подробности в видео

Самый большой конный рынок в Азербайджане расположен на западе республики - в Газахском районе. Особенно большой спрос на покупку лошадей возникает тут весной, сообщает Sputnik Азербайджан

Лошадей покупают не только для скачек, их также активно используют в сельском хозяйстве. При покупке лошадей тщательно проверяют - как они передвигаются, скачут. Иногда этим занимаются специальные люди на рынке.

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Цены начинаются от 300 манатов. Встречаются и совсем дорогие кони – за две или даже три тысячи манатов. Часто граждане привозят на рынок своих лошадей - чтобы набить подкову. Почистить копыта и набить подковы обойдется в 28 манатов.