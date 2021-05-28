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Мини-экспонаты: умелец своими руками создает крошечные копии инструментов - видео

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Sputnik Грузия
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Умелец из Армении собственными руками создал коллекцию миниатюр музыкальных инструментов и радиотехники. Смотрите в видео, как выглядят образцы, на создание которых уходят месяцы

Мастер из Армении Валерий Назаретян своими руками создал необычную коллекцию миниатюр музыкальных инструментов и радиотехники, которую теперь демонстрирует посетителям собственного музея, сообщает Sputnik Беларусь

Создавать различные предметы Валерий начал еще в дошкольном возрасте. Говорит, всегда старался усовершенствовать вещи своими руками, вдохнуть в них жизнь.

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"Я творил с двух лет в различных сферах: делал предметы искусства, макеты церквей, архитектурных строений. С малых лет, если мне дарили какие-то предметы либо игрушки, я обязательно должен был это поменять, перевоплотить", – рассказал мастер.

Все экспонаты в музее Назаретяна действующие: на рояле можно сыграть, кассетный магнитофон – послушать. Для мастера важно создавать уменьшенные копии настоящих, как в реальной жизни, предметов.

Творения миниатюриста, среди которых имеются и предметы изобразительного искусства, скульптуры, графика участвовали в выставках и международных фестивалях. Именно там работы Назаретяна заметили и оценили почитатели его таланта.

"Люди увидели и дали оценку, сказали, что это интересное искусство, и, если иметь постоянную площадку для показа, люди будут часто посещать ее. После этого возникла идея несколько работ выставить в интернете. Люди увидели и спрашивали – где они могут это увидеть? Два года назад родилась идея мини-музея, она возникла из желания людей", – вспоминает Валерий.

Теги:
искусство, музыка

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