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Протесты в Грузии против ковид-ограничений: музыканты устроили перформанс – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (627)
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© Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210529/251871986/Protesty-v-Gruzii-protiv-kovid-ogranicheniy-muzykanty-ustroili-performans---video.html

В Тбилиси продолжаются акции против "комендантского часа". Протесты имеют самую разную форму – тут гражданские активисты устроили перформанс в виде рок-акции. Смотрите видео Sputnik Грузия с места событий

В связи с пандемией коронавируса в стране уже долгое время действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на ночное передвижение, так называемый "комендантский час". До 17 мая он действовал с 21:00 до 05:00, затем ограничения смягчили, и теперь "комендантский час" начинается с 23:00.

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Дальнейшее смягчение ограничения на передвижение в ночное время будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Грузии, заявили глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (около 600 долларов) с физического лица и 10 тысяч лари (около 3 тысяч долларов) – с юридического. За последние сутки было выписано 54 таких штрафа физическим лицам, которые передвигались без разрешения в ночное время. Еще 929 граждан получили штраф в 20 лари за отсутствие маски, а 200 человек были оштрафованы на 40 лари за повторное нарушение масочного режима.

Темы:
Видео-новости из Грузии (627)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия

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