Протесты в Грузии против ковид-ограничений: музыканты устроили перформанс – видео

В связи с пандемией коронавируса в стране уже долгое время действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на ночное передвижение, так называемый "комендантский час". До 17 мая он действовал с 21:00 до 05:00, затем ограничения смягчили, и теперь "комендантский час" начинается с 23:00.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Дальнейшее смягчение ограничения на передвижение в ночное время будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Грузии, заявили глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (около 600 долларов) с физического лица и 10 тысяч лари (около 3 тысяч долларов) – с юридического. За последние сутки было выписано 54 таких штрафа физическим лицам, которые передвигались без разрешения в ночное время. Еще 929 граждан получили штраф в 20 лари за отсутствие маски, а 200 человек были оштрафованы на 40 лари за повторное нарушение масочного режима.