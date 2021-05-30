В Казахстане прошла спецоперация по спасению туристов, потерявшихся в горах - видео

В Казахстане нашли трех туристов, пропавших в горах. Сотрудники МЧС успешно эвакуировали молодых людей со скалы, их состояние удовлетворительное. Смотрите подробности в видео

Семеро студентов отправились в поход в ущелье "Сары-Айгыр" Туркестанской области на несколько дней еще 21 мая. Они должны были вернуться 24 мая, но перестали выходить на связь, и родственники забили тревогу.

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Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям по Туркестанской области отнеслись к поискам со всей серьезностью - в воздух поднялись два дрона с камерами, чтобы охватить как можно большую территорию, в горы отправились отряды спасатели, сообщение о пропавших людях направили и пограничникам.

Поисковые работы продолжаются, спасатели ищут еще четверых участников похода.