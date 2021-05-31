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Грузинская полиция отмечает праздник: парад у МВД Грузии - видео

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https://sputnik-georgia.ru/video/20210531/251885665/Gruzinskaya-politsiya-otmechaet-prazdnik-parad-u-MVD-Gruzii---video.html

День полиции отмечается в Грузии 31 мая. Торжественные мероприятия прошли у главного здания министерства внутренних дел страны в Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как праздновали это событие

День полиции был учрежден в стране в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Ранее праздник ежегодно отмечался 6 мая в день Святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.

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После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня.

В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.

Темы:
Видео-новости из Грузии (628)

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Теги:
Патрульная полиция, Патрульная полиция, полиция, Грузия

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