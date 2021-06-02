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Пандемия не помеха: в Грузии прошел кинофестиваль "Содружество" – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (630)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210602/251909715/Pandemiya-ne-pomekha-v-Gruzii-proshel-kinofestival-Sodruzhestvo---video.html

В Грузии завершился пятый сезон Международной киношколы "Содружество". Как проходило мероприятие – смотрите в видео Sputnik Грузия

Участниками мероприятия стали свыше 60 кинематографистов из Грузии, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины (всего 10 стран). В режиме онлайн в работе киношколы приняли участие режиссеры из Латвии, Литвы, Молдовы и Эстонии.

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В рамках киношколы состоялся конкурс короткометражных фильмов (более 30 картин) из стран постсоветского пространства, внеконкурсные показы, обсуждения фильмов, мастер-классы и круглый стол по проблемам международного киносотрудничества.

Киношкола "Содружество" проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников (МФГС). Организатор киношколы – кинокомпания "М Премьера".

Информационное агентство Sputnik Грузия выступило информационным партнером мероприятия.

Темы:
Видео-новости из Грузии (630)
Теги:
Батуми, кино, Международная школа молодых кинематографистов "Содружество", Кино, СНГ, СНГ, культура, Грузия

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