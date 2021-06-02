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#БИП Михеев. О России, Белоруссии, феминизме и 142 гендерах - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210602/251913486/BIP-Mikheev-O-Rossii-Belorussii-feminizme-i-142-genderakh---video.html

Российский политолог, политик, радио- и телеведущий Сергей Михеев побывал в гостях в редакции Sputnik. О чем он говорил и что заявил - смотрите в видео

Наш сегодняшний герой выводил из студий многих экспертов.  В гостях у #БИП Сергей Михеев, и к концу передачи состав не изменился, как бы вам этого ни хотелось.

Поговорили о "страданиях" либеральных СМИ, искали демократию в Беларуси и обсудили эти ваши феминизмы с гендерами.

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