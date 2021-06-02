БИП Михеев. О России, Белоруссии, феминизме и 142 гендерах - видео

Российский политолог, политик, радио- и телеведущий Сергей Михеев побывал в гостях в редакции Sputnik. О чем он говорил и что заявил - смотрите в видео

Наш сегодняшний герой выводил из студий многих экспертов. В гостях у #БИП Сергей Михеев, и к концу передачи состав не изменился, как бы вам этого ни хотелось.

Поговорили о "страданиях" либеральных СМИ, искали демократию в Беларуси и обсудили эти ваши феминизмы с гендерами.