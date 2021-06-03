Развлечения политиков: президент Узбекистана за рулем комбайна - видео

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв попробовал себя в качестве водителя комбайна. Подробнее об этом - смотрите в видео

Президент Узбекистана решил испытать себя в качестве водителя комбайна. Необычное увлечение для главы государства, не правда ли?

Во время поездки в Сурхандарьинскую область Шавкат Мирзиеёв проехался за рулем машины и помог собрать урожай с полей. Как это было, смотрите в видео.