Византийский форт в Грузии: крепость Петра открылась для посетителей - видео

На побережье черного моря Грузии для посетителей открылась новая достопримечательность – древняя византийская крепость Петра. Как ее обустроили для туристов, смотрите в видео Sputnik Грузия

Петра – историческая крепость в Эгрисском царстве (древнегрузинское царство на западе страны). Эта территория, которая имела уникальное военно-стратегическое и торгово-экономическое расположение, исторически была поселением одного из древних картвельских племен – лазов.

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Крепость Петра построили по приказу византийского императора Юстиниана. После длительной осады хорошо укрепленный город захватили персы под командованием Хосрова I. Войну персы в итоге проиграли, но византийцы решили разрушить крепость, чтобы враг в дальнейшем не мог ей завладеть.

На восстановительные работы, которые начались в 2018 году, из бюджета Грузии было выделено два миллиона лари (588 тысяч долларов США).