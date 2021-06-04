Прямая трансляция - выступление президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ

В разработке МВД Грузии находятся четыре уголовных дела по пансиону в Ниноцминда, ведомство продолжает собирать данные о возможных нарушениях прав детей

Вся статистика о коронавирусе теперь будет собрана на одном портале, на котором можно будет узнать, сколько человек переболели и болеют инфекцией, где какая эпидситуация в регионах и другие сведения, касающиеся пандемии