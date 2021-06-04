Прямая трансляция - выступление президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ

Как ожидается, во время выступления российский лидер даст оценку нынешнему этапу социально-экономического развития России и наметит новые цели.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
Как ожидается, во время выступления российский лидер даст оценку нынешнему этапу социально-экономического развития России и наметит новые цели.
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