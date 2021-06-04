Выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ - видео

Президент России Владимир Путин выступает на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметил ранее пресс-секретарь президента, конечно, "все ждут каких-то сигналов для бизнеса".

"Будь то большой бизнес, будь то бизнес малый и средний – действительно, такие сигналы сейчас востребованы. И, как правило, на каждом форуме эти ожидания президент удовлетворяет", – сказал Песков в эфире Первого канала.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.