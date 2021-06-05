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За пропаганду наркотиков Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей – видео

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В районном суде Москвы состоялось заседание по делу об административном правонарушении в отношении рэпера Алишера Моргенштерна. Музыканта оштрафовали на 100 тысяч рублей. Смотрите подробности в видео

Претензии управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве были выдвинуты в отношении клипов "Розовое вино - 2" и "Family". Сообщает Sputnik Беларусь

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Суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.

К зданию суда 23-летний исполнитель приехал на автомобиле McLaren 600LT небесно-голубого цвета стоимостью около 15 миллионов российских рублей. Вместе с Моргенштерном на заседание суда прибыла его девушка Дилара Зинатуллина.

Теги:
искусство, Моргенштерн

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