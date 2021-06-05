"После моих призывов начались беспорядки" – фрагмент интервью Протасевича

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Роман Протасевич осознал последствия своих призывов к протестам. Смотрите в видео фрагмент интервью, в котором он признает свою вину
Бывший главред Телеграм-канала NEXTA, признанного экстремистским в Беларуси, сказал, что после его призывов к протестам "Минск на три дня погрузился в хаос".
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Протасевича задержали после экстренной посадки самолета, который направлялся из Афин в Вильнюс. Борт был вынужден приземлиться из-за сообщения о минировании. Протасевича сразу же отправили в СИЗО.