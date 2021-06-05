16:21 05 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7276
  • 100 RUB4.2021
  • USD3.0791
Поиск
Видео

"После моих призывов начались беспорядки" – фрагмент интервью Протасевича

Получить короткую ссылку
14 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/04/251927498.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210605/251927539/Posle-moikh-prizyvov-nachalis-besporyadki---fragment-intervyu-Protasevicha.html

Роман Протасевич осознал последствия своих призывов к протестам. Смотрите в видео фрагмент интервью, в котором он признает свою вину

Бывший главред Телеграм-канала NEXTA, признанного экстремистским в Беларуси, сказал, что после его призывов к протестам "Минск на три дня погрузился в хаос".

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Протасевича задержали после экстренной посадки самолета, который направлялся из Афин в Вильнюс. Борт был вынужден приземлиться из-за сообщения о минировании. Протасевича сразу же отправили в СИЗО.

Теги:
Акция протеста, Акция, Минск, Беларусь

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Польская и советская актриса Барбара Брыльска в фильме Ежи Кавалеровича Фараон, 1965 год
Легенды кино XX века: Барбара Брыльска – фото
Протасевич: после моих призывов начались неконтролируемые беспорядки
"После моих призывов начались беспорядки" – фрагмент интервью Протасевича
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться