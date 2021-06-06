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Как было и как стало: "Формула-1" в Баку проходит без зрителей и развлечений

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Впервые в этом году "Формула-1" проходит без зрителей, и Бакинский бульвар открыт для посетителей. Сегодня здесь можно прогуляться под звуки болидов. Смотрите в видео, как выглядит побережье Каспия

Пандемия коронавируса внесла коррективы в проведение "королевских гонок" в Баку. Этап "Формулы-1" в этом году проходит без зрителей, сообщает Sputnik Азербайджан

Также гоночный уик-энд сокращен с четырех до трех дней, отменены все развлекательные мероприятия и концерты в рамках гонок. Соответственно, отменены и такие популярные мероприятия, как экскурсии в паддок Ф1 и фан-встречи с пилотами болидов.

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Теги:
Формула 1, Баку, Азербайджан

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