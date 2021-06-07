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В духе древних шаманов: мастер из Баку работает с кожей и костями - видео

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Ножевых дел мастер украшает свои работы орнаментами древних жителей азиатских степей. Смотрите подробности в видео

Рашад Отюкен работает сварщиком в Государственной нефтяной компании Азербайджана, однако он с юности увлекается резьбой по камню и дереву, сообщает Sputnik Азербайджан

С годами мужчина совершенствовал свои навыки, но для этого ему требовались хорошие инструменты. Необходимые ему ножи были очень дорогими, и тогда он решил изготавливать их сам.

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Отюкен - название горного хребта в Центральной Азии, и Рашад выбрал его себе в качестве псевдонима не случайно. Все его работы выполнены в этностиле народов Азии, в том числе с шаманскими элементами.

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