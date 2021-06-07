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Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (633)
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Жители Тбилиси отметили день рождения великого поэта Александра Пушкина, прочитав его стихи на разных языках. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как прошло мероприятие

В тбилисском сквере, где установлен памятник Александру Сергеевичу Пушкину, жители Тбилиси прочитали стихи великого поэта в честь его 222-летия.

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Стихотворения читали все – от мала до велика, к тому же на разных языках. Впервые культурное мероприятие посетили представители российского дипломатического сектора.

"Это день рождения Пушкина, это День русского языка, а значит, это и мой праздник", – сказал в интервью Sputnik Грузия глава секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Трофимов.

Темы:
Видео-новости из Грузии (633)
Теги:
Грузия, Тбилиси, День рождения Александра Сергеевича Пушкина, Александр Пушкин

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