Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта – видео

Жители Тбилиси отметили день рождения великого поэта Александра Пушкина, прочитав его стихи на разных языках. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как прошло мероприятие

В тбилисском сквере, где установлен памятник Александру Сергеевичу Пушкину, жители Тбилиси прочитали стихи великого поэта в честь его 222-летия.

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Стихотворения читали все – от мала до велика, к тому же на разных языках. Впервые культурное мероприятие посетили представители российского дипломатического сектора.

"Это день рождения Пушкина, это День русского языка, а значит, это и мой праздник", – сказал в интервью Sputnik Грузия глава секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Трофимов.