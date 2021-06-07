Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта – видео

В тбилисском сквере, где установлен памятник Александру Сергеевичу Пушкину, жители Тбилиси прочитали стихи великого поэта в честь его 222-летия.
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Стихотворения читали все – от мала до велика, к тому же на разных языках. Впервые культурное мероприятие посетили представители российского дипломатического сектора.
"Это день рождения Пушкина, это День русского языка, а значит, это и мой праздник", – сказал в интервью Sputnik Грузия глава секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Трофимов.