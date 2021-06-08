Старт агитации: в Армении готовятся к досрочным парламентским выборам 2021 – видео

Досрочные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня 2021 года. Для прохождения в Национальное Собрание партиям необходимо преодолеть 5% барьер, блокам – 7%. Смотрите в видео, как началась предвыборная кампания и кто является основными игроками политической гонки

По оценкам политтехнологов, пройти в парламент могут 5 (максимум 6) сил, сообщает Sputnik Армения

Это политические силы и. о. премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна, две парламентские силы – Гагика Царукяна и Эдмона Марукяна, партия первого президента Левона Тер-Петросяна и блок экс-главы СНБ Артура Ванецяна с Республиканской партией Сержа Саргсяна.

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Таким образом, все бывшие президенты вовлечены в предвыборную гонку. Серьезных новых игроков на арене так и не появилось, но выбор у 2,5 миллиона избирателей более чем широкий – в выборах участвуют 22 партии и 4 блока.