Протесты в Грузии: для депутатов ЕНД у парламента устроили "коридор позора"

Для депутации самого крупного оппозиционного блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" сегодня был первый рабочий день в парламенте Грузии. В связи с этим у верхнего входа в здание высшего законодательного органа страны прошла акция протеста

Протестующие осудили решение ЕНД спустя около восьми месяцев все же войти в парламент после бойкота. Они устроили так называемый "коридор позора", принеся на акцию плакаты с цитатами лидеров ЕНД против входа оппозиции в законодательный орган.

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Митингующие принесли с собой несколько красных пуфиков, на которых разместили плакаты с цитатой лидера "Нацдвижения" Ники Мелия: "В парламенте не будет ни одного оппозиционера. А если кто войдет, тот будет пуфом!!!"

На одном из плакатов также была размещена цитата экс-президента Грузии Михаила Саакашвили: "Никто не войдет в парламент, потому что грузинский народ всем плюнет в лицо!"

По словам участников акции, у них есть вопросы к представителям ЕНД, почему они не входили в парламент целых семь месяцев и почему они занимались деструктивными действиями.