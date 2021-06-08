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Протесты в Грузии: для депутатов ЕНД у парламента устроили "коридор позора"

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video : Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210608/251965832/Protesty-v-Gruzii-dlya-deputatov-END-u-parlamenta-ustroili-koridor-pozora.html

Для депутации самого крупного оппозиционного блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" сегодня был первый рабочий день в парламенте Грузии. В связи с этим у верхнего входа в здание высшего законодательного органа страны прошла акция протеста

Протестующие осудили решение ЕНД спустя около восьми месяцев все же войти в парламент после бойкота. Они устроили так называемый "коридор позора", принеся на акцию плакаты с цитатами лидеров ЕНД против входа оппозиции в законодательный орган.

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Митингующие принесли с собой несколько красных пуфиков, на которых разместили плакаты с цитатой лидера "Нацдвижения" Ники Мелия: "В парламенте не будет ни одного оппозиционера. А если кто войдет, тот будет пуфом!!!"

На одном из плакатов также была размещена цитата экс-президента Грузии Михаила Саакашвили: "Никто не войдет в парламент, потому что грузинский народ всем плюнет в лицо!"

По словам участников акции, у них есть вопросы к представителям ЕНД, почему они не входили в парламент целых семь месяцев и почему они занимались деструктивными действиями.

Теги:
Парламент Грузии, Парламент Грузии, Тбилиси, Грузия, Акции протеста, Акция протеста, Протест

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