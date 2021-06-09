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В Грузии против повышения цен на газ и свет: в Тбилиси протестуют - видео

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Видео-новости из Грузии (634)
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© Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
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Акция протеста против повышения тарифов на газ прошла перед зданием Национальной регулирующей комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC). Смотрите в видео Sputnik Грузия, как она проходила

Около десятка человек собрались у здания комиссии с плакатами, на которых было написано: "Хватит обворовывать людей!", "Люди тонут в долгах, а правительство и парламент – в деньгах!" Причиной недовольства активистов стало то, что компания Tbilisi Energy с 1 июня повысила тариф на газ. Тбилисцы будут платить за кубометр газа 53.972 тетри вместо 46,138 тетри.

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Что же касается электроэнергии, то последний раз тариф на нее в Грузии повысился с 1 января. Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения (GNERC), тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.

"Они заинтересованы в увеличении цен из-за того, чтобы у них было больше дохода. Этой коррумпированной мотивацией катастрофически увеличили цены – на 8 тетри увеличился тариф на газ и на 4 тетри ранее вырос тариф на электроэнергию", - заявил в ходе акции протеста ее организатор, лидер движение "Картули даси" Джонди Багатурия.

Tbilisi Energy обслуживает столицу Грузии с 3 мая 2019 года. На сегодняшний день компания обслуживает 1,5 миллиона жителей и имеет 18 тысяч коммерческих абонентов. Это число растет с каждым днем.

Темы:
Видео-новости из Грузии (634)
Теги:
Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия

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