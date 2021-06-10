Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

В "Национальный фронт" объединились четыре небольшие партии - "Христиан – демократическое движение", "Грузинский выбор", "Движение за социальную справедливость" и "Свободная Грузия"

Каждому из задержанных за причастность к воровскому миру грозит от семи до 10 лет тюремного заключения, а вору в законе, которому обвинение предъявлено заочно, до 15 лет отсидки в тюрьме