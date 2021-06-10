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Удивительные цветные соляные озера в Китае – видео

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Удивительное зрелище создала природа в провинции Шаньси на севере Китая. Поверхность соляного озера Юньчэн заиграла оттенками разных цветов. Смотрите в видео, как выглядят разноцветные озера с высоты птичьего полета

Китайское соленое озеро Юньчэн, известное как "Китайское Мертвое море", может похвастаться яркими цветами, напоминающими палитру художника. Сянь Цзэнцян, ученый из Университета Юньчэн, много лет изучает и исследует соленое озеро. Он пояснил, что на калейдоскоп цветов влияют физические, химические и биологические факторы, сообщает Sputnik Беларусь.

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Соленое озеро Юньчэн в провинции Шаньси – одно из трех крупнейших в мире бессточных соленых озер сульфатно-натриевого типа. Благодаря минералам и микроорганизмам, содержащимся в воде, на озере часто можно видеть красочные и удивительно красивые пейзажи, из-за чего этот водоем еще называют "палитрой земли".

 

 

Теги:
природа, Китай

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