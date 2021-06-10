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Грузия простилась с волшебником: Габриадзе похоронили на горе Мтацминда

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Видео-новости из Грузии (635)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210610/251990016/Gruziya-prostilas-s-volshebnikom-Gabriadze-pokhoronili-na-gore-Mtatsminda.html

Грузия сегодня простилась с великим режиссером, писателем, сценаристом, художником и основателем Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе. Маэстро похоронили в Тбилиси, в Пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда

В последний путь мастера проводили его родные, друзья, коллеги, первые лица Грузии и почитатели его искусства из разных стран. Одновременно с прощанием в Тбилиси, панихида по Габриадзе прошла в его родном Кутаиси, в церкви Святого Георгия, а также в Москве (в храме Георгия Победоносца) и Санкт-Петербурге (храме Успения Пресвятой Богородицы).

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Резо Габриадзе был автором сценариев к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского и советского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза". Много занимался живописью и скульптурой.

Визитная карточка грузинской столицы, Театр марионеток - это тоже его детище. Со своими уникальными спектаклями и куклами Габриадзе объездил весь мир.

Резо Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

Темы:
Видео-новости из Грузии (635)
Теги:
Грузинское кино, Кино, Театры Грузии, театр, искусство, Грузинская культура, культура, Резо Габриадзе, Грузия

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