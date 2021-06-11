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Бушующий вулкан Фаградальсфьядль не перестает извергать потоки лавы - завораживающее видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210611/251976059/Bushuyuschiy-vulkan-Fagradalsfyadl-ne-perestaet-izvergat-potoki-lavy---zavorazhivayuschee-video.html

Лава извергающегося вулкана Фаградальсфьядль устремилась в долину Наттхаги. Извержение исландского вулкана привлекает тысячи посетителей. Смотрите в видео завораживающие кадры огненной и опасной красоты

Фаградальсфьядль бездействовал почти 6000 лет. Полуостров Рейкьянес, где расположен вулкан, не видел извержений вулкана около 800 лет, сообщает Sputnik Беларусь

В начале 2020 года в окрестностях Гриндавика усилилась сейсмическая активность. На протяжении 2020 года произошло несколько тысяч подземных толчков силой в 1-2 балла на глубине 7-10 км, а GPS-замеры, проводимые Метеорологическим институтом Исландии, зафиксировали перемещение земной коры. Сейсмическая активность продолжала увеличиваться и достигла максимума в феврале 2021 года (до 5 тысяч подземных толчков в сутки), при этом сила толчков достигала 5,8 балла.

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В середине марта 2021 года количество и сила толчков резко ослабли, а исследования показали, что появились так называемые триггерные землетрясения, возникающие при разрядке напряжения из-за давления магматического канала, образовавшегося под Фаградальсфьядлем.

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