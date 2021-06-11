10:09 11 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8460
  • 100 RUB4.3783
  • USD3.1613
Поиск
Видео

Пьяный водитель пытался съесть протокол и сбежать от инспекторов – видео

Получить короткую ссылку
10 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : пресс-служба МВД по Иркутской области РФ
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0b/251993759.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210611/251993796/Pyanyy-voditel-pytalsya-sest-protokol-i-sbezhat-ot-inspektorov--video.html

В Иркутской области РФ нетрезвый водитель отказался проходить медосвидетельствование. Мужчина попытался съесть составленный автоинспектором протокол и покинуть патрульный автомобиль. Смотрите в видео, как произошел инцидент

Задержанный с признаками алкогольного опьянения водитель попытался съесть составленный протокол нарушения и скрыться от сотрудников ДПС. Случай произошел в Приангарье Иркутской области, сообщает Sputnik Беларусь.

К дежурившим на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" сотрудникам ГИБДД обратился водитель большегруза. Он сообщил, что одна из машин выезжает на полосу встречного движения и создает аварийные ситуации на дороге.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Сотрудники автоинспекции остановили указанную машину. По данным пресс-службы, за рулем находился 48-летний мужчина с признаками опьянения.

Нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, после чего попытался съесть протокол и покинуть патрульный автомобиль.

Мужчину задержали повторно и доставили в отдел полиции, где составили протокол об административном правонарушении. Его автомобиль был помещен на штрафстоянку.

Отмечается, что срок действия водительского удостоверения нарушителя истек больше 10 лет назад.

Теги:
происшествия, Россия, Россия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Альпинисты во время спуска с горы Эверест в Непале
Ледяные кадры восхождения на Эверест - фото
Грузия простилась с волшебником: Габриадзе похоронили на горе Мтацминда
Грузия простилась с волшебником: Габриадзе похоронили на горе Мтацминда
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться