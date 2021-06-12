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Публика на рейве: французская полиция разогнала нелегальную вечеринку - видео
В ночь с 11 на 12 июня полиция Парижа разогнала нелегальную уличную вечеринку на эспланаде Инвалидов в центре города. Смотрите подробности в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=93957956&type=mp4
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2021-06-12T22:31Z
В ночь с 11 на 12 июня полиция Парижа разогнала нелегальную уличную вечеринку на эспланаде Инвалидов в центре города. Смотрите подробности в видео
Как сообщила полиция Парижа на своей странице в Twitter, в вечеринке принимало участие несколько сотен человек. Однако по данным других СМИ, ссылающихся на участников мероприятия, в вечеринке принимали участие от 1 тыс. до 1,5 тыс. человек. Все они нарушали санитарные нормы.
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В конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон представил план поэтапной отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В середине мая власти на два часа сократили комендантский час, а также открыли непродовольственные магазины, музеи, театры, кинотеатры и летние веранды. В начале июня власти хотят сдвинуть начало комендантского часа еще на два часа (на 23:00), а также разрешить работу ярмарок и фестивалей. Последний этап предполагает отмену комендантского часа и снятие ограничений на работу развлекательных и других заведений, он запланирован на 30 июня.