Игра на выживание: отель переделали в площадку для страйкбола - видео

Капсульный отель New City в Йокогаме, приостановивший работу из-за пандемии, снова открыл свои двери, но уже для любителей страйкбола, сообщает Sputnik Беларусь
По словам управляющего местным баром в стиле страйкбол Get City Ная Рюдзи, основными направлениями бизнеса в здании были сауна и капсульный отель, которые сильно пострадали в период пандемии и закрылись в марте.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Любители страйкбола отмечают, что игра в здании намного увлекательнее привычной стрельбы на улице.
Спрос на экстремальное развлечение превысил ожидания. Если ажиотаж не спадет, организаторы планируют проводить новые игры.