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Игра на выживание: отель переделали в площадку для страйкбола - видео

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Sputnik Грузия
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В пандемию капсульный хостел вынужденно закрылся, а местный бар не приносил прибыли. Владельцы бизнеса сменили курс: они предоставили отель для страйкбольных состязаний на выживание. Смотрите подробности в видео

Капсульный отель New City в Йокогаме, приостановивший работу из-за пандемии, снова открыл свои двери, но уже для любителей страйкбола, сообщает Sputnik Беларусь

По словам управляющего местным баром в стиле страйкбол Get City Ная Рюдзи, основными направлениями бизнеса в здании были сауна и капсульный отель, которые сильно пострадали в период пандемии и закрылись в марте.

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Любители страйкбола отмечают, что игра в здании намного увлекательнее привычной стрельбы на улице.

Спрос на экстремальное развлечение превысил ожидания. Если ажиотаж не спадет, организаторы планируют проводить новые игры.

Теги:
Япония

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