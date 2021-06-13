Игра на выживание: отель переделали в площадку для страйкбола - видео

В пандемию капсульный хостел вынужденно закрылся, а местный бар не приносил прибыли. Владельцы бизнеса сменили курс: они предоставили отель для страйкбольных состязаний на выживание. Смотрите подробности в видео

Капсульный отель New City в Йокогаме, приостановивший работу из-за пандемии, снова открыл свои двери, но уже для любителей страйкбола, сообщает Sputnik Беларусь

По словам управляющего местным баром в стиле страйкбол Get City Ная Рюдзи, основными направлениями бизнеса в здании были сауна и капсульный отель, которые сильно пострадали в период пандемии и закрылись в марте.

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Любители страйкбола отмечают, что игра в здании намного увлекательнее привычной стрельбы на улице.

Спрос на экстремальное развлечение превысил ожидания. Если ажиотаж не спадет, организаторы планируют проводить новые игры.