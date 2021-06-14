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Бегемот Беги и тбилисское наводнение - шесть лет спустя

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Темы:
Видео-новости из Грузии (637)
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Sputnik Грузия
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В Тбилиси вспоминают страшное наводнение, произошедшее в июне, ровно шесть лет назад. Cъемочная группа Sputnik Грузия отправилась в гости к главному символу событий тех, непростых для Грузии, дней – к одному из самых известных бегемотов в мире - Беги

Когда столицу Грузии накрыло стихийное бедствие, Беги, можно сказать, был совсем ребенком – ему было всего 16 лет. Тогда катастрофа уничтожила часть его родного дома, Тбилисского зоопарка, а большинство его соседей погибли, но ему удалось выжить.

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Выбравшись из своего вольера, Беги долгое время разгуливал по центральной площади Тбилиси. Эту картину увидели миллионы людей по всему миру, после чего грузинский бегемот стал настоящей знаменитостью, его хорошо знают и помнят по сей день.

Шесть лет назад, в ночь на 14 июня первый удар на себя принял приют для бездомных собак Тамаза Элизбарашвили на улице Сванидзе.

Жертвами стихийного бедствия стали и те, кто оказался на новой объездной дороге Ваке-Сабуртало. Десятки машин были повреждены и уничтожены. Не всем удалось из них выбраться. Тем временем вода стремительно двигалась, минуя парк Мзиури, и добралась до тбилисского зоопарка.

Конечной точкой наводнения стала площадь Героев в центре города и прилегающие улицы, а также часть правой набережной Куры. Вода разрушила многие объекты инфраструктуры города, дома, дороги, мосты, тоннели, коммуникационные системы. В результате наводнения пострадало более 200 семей.

Темы:
Видео-новости из Грузии (637)
Теги:
Наводнение, Тбилисский зоопарк, Тбилиси, Грузия

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