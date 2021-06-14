Бегемот Беги и тбилисское наводнение - шесть лет спустя

Когда столицу Грузии накрыло стихийное бедствие, Беги, можно сказать, был совсем ребенком – ему было всего 16 лет. Тогда катастрофа уничтожила часть его родного дома, Тбилисского зоопарка, а большинство его соседей погибли, но ему удалось выжить.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Выбравшись из своего вольера, Беги долгое время разгуливал по центральной площади Тбилиси. Эту картину увидели миллионы людей по всему миру, после чего грузинский бегемот стал настоящей знаменитостью, его хорошо знают и помнят по сей день.
Шесть лет назад, в ночь на 14 июня первый удар на себя принял приют для бездомных собак Тамаза Элизбарашвили на улице Сванидзе.
Жертвами стихийного бедствия стали и те, кто оказался на новой объездной дороге Ваке-Сабуртало. Десятки машин были повреждены и уничтожены. Не всем удалось из них выбраться. Тем временем вода стремительно двигалась, минуя парк Мзиури, и добралась до тбилисского зоопарка.
Конечной точкой наводнения стала площадь Героев в центре города и прилегающие улицы, а также часть правой набережной Куры. Вода разрушила многие объекты инфраструктуры города, дома, дороги, мосты, тоннели, коммуникационные системы. В результате наводнения пострадало более 200 семей.