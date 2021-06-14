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Протесты в Грузии против роста цен на коммунальные услуги - видео

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video : Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210614/252020405/Protesty-v-Gruzii-protiv-rosta-tsen-na-kommunalnye-uslugi---video.html

Акция протеста против повышения потребительских тарифов на газ, воду и электричество состоялась в центре Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий

Участники акции, организатором которой является оппозиционная партия "Картули даси", собрались на площади Республики, а затем автоколонной направились к зданию правительственной канцелярии на улице Ингороква.

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Изначально организаторы планировали направиться с площади к офису Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии, но затем изменили маршрут. По словам лидера "Картули даси" Джонди Багатурия, правительство обрекло население на еще большую нищету.

"Из-за коррумпированных интересов правительства тарифы на газ, электричество и воду были увеличены незаконно, несправедливо и нечестно. Мы подсчитали - зимой рядовому пенсионеру придется платить на 45 - 60 лари больше. В этом году субсидии получали 700 тысяч семей, то есть столько семей находятся на грани бедности", - сказал Багатурия.

С 1 июня компания Tbilisi Energy повысила тариф на газ. Тбилисцы будут платить за кубометр 53,972 тетри вместо 46,138 тетри.

Повысился тариф и на воду. С 1 января жители Тбилиси и Мцхета, у которых стоят счетчики, будут платить 0,5 лари вместо 0,33 за кубометр воды. Остальные платят за воду в зависимости от количества членов в семье. Для таких абонентов ежемесячный тариф составит 4,518 лари вместо 3,9 на одного человека.

Что касается тарифа на электроэнергию, он повысился с 1 января. Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения (GNERC), тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.

Темы:
Видео-новости из Грузии (638)
Теги:
Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия

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