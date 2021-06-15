Художник создает миниатюрные скульптуры из грифеля - видео

Работы 23-летнего художника Ли Минцзюна сложно разглядеть невооруженным глазом, ведь его миниатюрные скульптуры вырезаны на кончике карандашного грифеля. Смотрите в видео процесс создания миниатюр

По словам Ли Минцзюна, он ушел с основной работы, чтобы посвятить любимому занятию все свое время. Семья решение молодого человека не поддержала, однако он от задуманного не отступил, сообщает Sputnik Беларусь

"Создание скульптур из карандашного грифеля - это осуществление моей мечты. Мне кажется, что если никто не смеется над твоей мечтой, то за ее реализацию и браться не стоит", - сказал Ли Минцзюн.

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Художник говорит, что черпает вдохновение из повседневной жизни, вырезая фигурки кошек, за которыми ему так нравится наблюдать. Ли Минцзюн добавил, что своим искусством он надеется привлечь внимание молодежи к древнему национальному искусству.