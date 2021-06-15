20:34 15 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8829
  • 100 RUB4.4320
  • USD3.2040
Поиск
Видео

Задержан вор-гастролер, находившийся в межгосударственном розыске - видео

Получить короткую ссылку
41 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : ГУВД Мингорисполкома
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0f/252022428.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210615/252022465/Zaderzhan-vor-gastroler-nakhodivshiysya-v-mezhgosudarstvennom-rozyske---video.html

Иностранец подозревается в серийных кражах из торговых центров Беларуси – известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности в России, а также разыскивался в Армении

Вора-гастролера, который находился в межгосударственном розыске, задержали белорусские правоохранители. Иностранец подозревается в серийных кражах из торговых центров Беларуси. Он был задержан в Минске после очередного хищения, сообщает Sputnik Беларусь.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Мужчина в одном из магазинов воспользовался тем, что продавец отвлекся, и унес с витрины акустическую колонку и два нетбука, общая сумма похищенного составила более 6,4 тысячи белорусских рублей. В другом магазине - ювелирном - он также заболтал работника и украл золотое кольцо ценою более тысячи рублей.

Также была установлена причастность 27-летнего задержанного еще к двум подобным эпизодам в Минске и к четырем – в Могилеве.

Как пояснил фигурант, он намеревался продать похищенное и затем уехать домой в Армению. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины, в его отношении возбуждены уголовные дела по статье "кража".

В МВД пояснили, что ранее в России мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Он также находится в межгосударственном розыске за уклонение от воинской службы на родине и хищение в России. 

Теги:
Россия, Россия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актрисы сериала Друзья Дженнифер Энистон и Кортни Кокс
Звезды Голливуда и их отношения: кто с кем дружит в шоу-бизнесе
Туризм в Грузии: черноморское побережье Аджарии ждет гостей - видео
Туризм в Грузии: черноморское побережье Аджарии ждет гостей - видео
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться