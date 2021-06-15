Туризм в Грузии: черноморское побережье Аджарии ждет гостей - видео

Новый летний туристический сезон стартует в Аджарии с 15 июня. Впервые с начала пандемии регион примет иностранных гостей. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Грузинский туризм существенно пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

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В 2020 году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, а число международных путешественников составило всего 1,7 миллиона.

Но уже в мае 2021 года число визитов международных путешественников в Грузию выросло на 180,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Международные путешественники осуществили в мае 109,4 тысячи визитов в Грузию, из которых 96,5 тысячи были туристическими. При этом число туристических визитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 264,1%.

Общее число визитов в Грузию в период с января по май составило 329,8 тысячи, что на 76,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Но это и понятно - ведь ограничения из-за пандемии коронавируса в прошлом году стали вводиться уже весной.