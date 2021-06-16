Протасeвич: "Настоящими заложниками стала София и мои родители"

Роман Протасевич рассмеялся на вопрос журналиста, правда ли что в СИЗО его избивал лично Александр Лукашенко. Подробнее о том, что заявил Протасевич – смотрите в видео

Бывший главред Телеграм-канала NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, сказал, что его никто не трогал, а все слухи и домыслы о его состоянии "не имеют никакого подтверждения".

О своем состоянии Протасевич заявил во время пресс-конференции МИД республики, посвященной ситуации с бортом Ryanair. 23 мая его пришлось экстренно посадить в Минске из-за сообщения о бомбе. Одним из пассажиров оказался объявленный в розыск Роман. Его задержали на месте и сразу же отправили в СИЗО.

В брифинге также участвовали представители Следственного комитета, Министерства обороны и МИД Беларуси. Они показали журналистам карту, по которой можно было отследить подробности полета борта Ryanair. Кроме того, на пресс-конференции включили запись переговоров диспетчеров минского и вильнюсского аэропортов. Фрагмент их разговора, а также заявление экс-главреда Телеграм-канала NEXTA – в нашем видео.