Трансляция завершена - пресс-конференция Байдена на саммите в Женеве

Переговоры лидеров двух стран прошли на исторической вилле Ла Гранж в Женеве.
Смотрите в видео прямую трансляцию из Женевы, где президент США выступает перед прессой после встречи с лидером России Владимиром Путиным
Переговоры лидеров двух стран прошли на исторической вилле Ла Гранж в Женеве.
Смотрите в видео прямую трансляцию из Женевы, где президент РФ Владимир Путин выступает перед прессой после встречи с американским коллегой Джо Байденом
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В Женеве, на вилле Ла Гранж, прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе
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