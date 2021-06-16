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Трансляция завершена - пресс-конференция Байдена на саммите в Женеве

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video : Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/10/252041446.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210616/252041626/Pryamaya-translyatsiya---press-konferentsiya-Baydena-na-sammite-v-Zheneve.html
Трансляция завершена - пресс-конференция Байдена на саммите в Женеве
Смотрите в видео прямую трансляцию из Женевы, где президент США выступает перед прессой после встречи с лидером России Владимиром Путиным
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=54879536&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/10/252041446.jpg
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PT47M08S
2021-06-16T21:33Z

Смотрите в видео прямую трансляцию из Женевы, где президент США выступает перед прессой после встречи с лидером России Владимиром Путиным

Переговоры лидеров двух стран прошли на исторической вилле Ла Гранж в Женеве.

 

Теги:
Путин, Джо Байден

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