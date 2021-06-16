Трансляция завершена - пресс-конференция Байдена на саммите в Женеве

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Повысится ли тариф на электричество в Грузии? Ответ GNERC Последнее повышение тарифа на природный газ вызвало серию акций в Тбилиси, до этого тарифы выросли на электричество и воду, в условиях пандемии и роста безработицы подорожание коммунальных услуг легло тяжким бременем на население 386