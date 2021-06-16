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В Батуми открыли пляжный сезон - как развлекаются на Черном море

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video : Sputnik / Stringer
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https://sputnik-georgia.ru/video/20210616/252042594/V-Batumi-otkryli-plyazhnyy-sezon---kak-razvlekayutsya-na-Chernom-more.html

Туристический сезон в Аджарии официально открыт! В честь этого события на батумском приморском бульваре прошли народные гуляния. Подробнее - смотрите в видео

В день открытия туристического сезона в центре Батуми можно было увидеть шоу воздушных змеев, пантомиму театра движения, авиашоу Дворца учащейся молодежи.

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Туризм в Грузии: черноморское побережье Аджарии ждет гостей - видео
video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
Туризм в Грузии: черноморское побережье Аджарии ждет гостей - видео

К этому времени в Грузии открыты как воздушные, так и сухопутные границы. Еженедельно в Батуми выполняется более 60 авиарейсов.

Эпидемиологическая ситуация в стране относительно спокойная - Грузия пережила третью волну коронавируса, сейчас в сутки выявляется около тысячи случаев. В стране действует обязательный масочный режим как в помещения, так и на улице, и запрет на передвижение с 23.00 до 04.00.

Иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста, или представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Для пересечения сухопутной границы кроме справки о вакцинации также нужен ПЦР-тест.

Темы:
Видео-новости из Грузии (640)
Теги:
туризм в Грузии, Туризм, туризм, Грузия, АР Аджария, Аджария, Батуми, Батуми

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