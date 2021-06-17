Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

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В Тбилиси прошла акция с требованием улучшить в стране условия труда Организатором акции была оппозиционная партия "Картули даси", ей также принадлежит законодательная инициатива об улучшении положения работающего человека, которая была внесена в парламент 84

Грузия и Ватикан оформили меморандум о сотрудничестве Президент Грузии в ходе своего визита в Ватикан посетила его музей и архив, ее также ждет аудиенция с Его Святейшеством Папой Римским 40