Прямая трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Смотрите в видео кадры трансляции из Женевы, где президент США выступил перед прессой после встречи с лидером России Владимиром Путиным
Смотрите в видео прямую трансляцию из Женевы, где президент РФ Владимир Путин выступает перед прессой после встречи с американским коллегой Джо Байденом
Туристический сезон в Аджарии официально открыт! В честь этого события на батумском приморском бульваре прошли народные гуляния. Подробнее - смотрите в видео
В Женеве, на вилле Ла Гранж, прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе
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