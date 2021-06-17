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В Грузии требуют улучшить условия труда для жителей страны - видео

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Акция протеста с требованием принять новый Трудовой кодекс прошла в центре Тбилиси перед зданием парламента. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Организатором акции была оппозиционная партия "Картули даси". Ей также принадлежит законодательная инициатива об улучшении положения работающего человека, которая была внесена в парламент.

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В акции участвовали около двух десятков человек. Они пришли с плакатами, на которых были кричащие лозунги: "Уборщица - не рабыня", "Рабочий - не раб", "И врач - не раб", "И официант - не раб", "Замените кодекс рабов".

Багатурия вместе с участниками акции внесли в парламент законопроект об улучшении условий труда в Грузии, который предусматривает справедливую регуляцию отношений работодателя с наемным рабочим, повышение минимальной зарплаты и оплату сверхурочных часов.

С начала этого года по стране прокатилась волна забастовок с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда. Во многих случаях бастующие добивались своего.

Темы:
Видео-новости из Грузии (641)
Теги:
Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия

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