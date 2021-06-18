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Алиев и Эрдоган будут сотрудничать в Шуше - видео

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Sputnik Грузия
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Президент Турции собрался открывать в Шуше генконсульство. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган сообщил во время встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Смотрите в видео кадры встречи и фрагменты заявлений лидеров двух стран

Турецкий глава посетил сразу два города Нагорного Карабаха, которые после подписания трехстороннего соглашения от 9 ноября отошли Азербайджану: Физули и Шушу. Там президенты поговорили тет-а-тет, а потом подписали Шушинскую декларацию о сотрудничестве.

Подписанные документы называются Декларацией о союзничестве - одно уже это название, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, говорит обо всем.

"В Совместной декларации делается ссылка на исторический Карский договор. Карский договор был подписан 100 лет назад. Совместная декларация о союзничестве, подписанная спустя 100 лет в освобожденном городе Шуша, указывает направление нашего дальнейшего взаимодействия", - сказал азербайджанский лидер.

Теги:
Политика, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган

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