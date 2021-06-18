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Жара, давка и путаница в фамилиях: моменты встречи Путина и Байдена - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210618/252054846/Zhara-davka-i-putanitsa-v-familiyakh-momenty-vstrechi-Putina-i-Baydena---video.html

Встреча президентов России и США в Женеве проходила более трех с половиной часов, а сами переговоры получились конструктивными и позитивными. Смотрите в видео, из-за чего задержалась протокольная часть встречи, как Байден перепутал фамилии и почему снял свой пиджак

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли в Женеве 16 июня. Встреча лидеров – первая с момента вступления американского президента в должность, сообщает Sputnik Беларусь

Переговоры политиков вызвали ажиотаж среди представителей СМИ. Журналисты устроили давку в попытке получить лучший ракурс в библиотеке виллы Ла Гранж. Инцидент задержал начало протокольной части встречи. Однако оба президента улыбались, наблюдая за развитием ситуации.

Теги:
Владимир Путин, Джо Байден, Политика

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