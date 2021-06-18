Жара, давка и путаница в фамилиях: моменты встречи Путина и Байдена - видео

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/11/252054724.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20210618/252054846/Zhara-davka-i-putanitsa-v-familiyakh-momenty-vstrechi-Putina-i-Baydena---video.html
Встреча президентов России и США в Женеве проходила более трех с половиной часов, а сами переговоры получились конструктивными и позитивными. Смотрите в видео, из-за чего задержалась протокольная часть встречи, как Байден перепутал фамилии и почему снял свой пиджак
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли в Женеве 16 июня. Встреча лидеров – первая с момента вступления американского президента в должность, сообщает Sputnik Беларусь
Переговоры политиков вызвали ажиотаж среди представителей СМИ. Журналисты устроили давку в попытке получить лучший ракурс в библиотеке виллы Ла Гранж. Инцидент задержал начало протокольной части встречи. Однако оба президента улыбались, наблюдая за развитием ситуации.