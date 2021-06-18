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В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (642)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/12/252056754.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210618/252056790/V-Tbilisi-stroyat-grandioznyy-Tsentralnyy-park---video.html

Бывший ипподром в столичном районе Сабуртало ждет на своей территории начала строительства нового Центрального парка. Подробнее о грандиозном проекте – смотрите в видео Sputnik Грузия

Территорию под строительство нового парка столице передали председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардер Бидзина Иванишвили и его Фонд Карту.

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На территории в 36 гектаров появятся развлекательные и рекреационные пространства для тбилисцев.

Фонд Карту выделит несколько десятков миллионов лари на обустройство парка. По словам мэр Кахи Каладзе, столичные власти уделяют особое внимание улучшению экологической ситуации, также строительству новых скверов и обновлению существующих парков.

Темы:
Видео-новости из Грузии (642)
Теги:
Парк, строительство, Тбилиси, Грузия

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