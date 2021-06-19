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В Тбилиси отметили Всемирный день беженцев: акция в Ботаническом саду – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (643)
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В тбилисском Ботаническом саду в субботу прошел Марш солидарности, посвященный празднованию Всемирного дня беженцев. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция

На марш собрались несколько десятков человек, в том числе представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса. Перед участниками акции выступили постпред ООН в Грузии Сабине Махли и председатель парламента Грузии Каха Кучава.

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На акции отмечалось, что множество людей были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов и войн. В прошлом году в таком положении оказалось более 80 миллионов человек. У каждого из них своя история, и очень важно показать им свою солидарность.

Каха Кучава отметил, что для Грузии этот день особенно важен, так как в стране есть множество семей вынужденных переселенцев. "Наш долг – пытаться сделать максимум для них и облегчить им жизнь", – сказал Кучава.

Всемирный день беженцев был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.

Ежегодно, 20 июня, Организация Объединенных Наций, Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и гражданские сообщества по всему миру проводят мероприятия, чтобы привлечь внимание общественности к миллионам беженцев и внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войн, конфликтов и преследований.

В 2021 году Всемирный день беженцев посвящен силе инклюзии. В этом году ООН призывает к более широкому включению беженцев в систему здравоохранения, образования и спорта.

Темы:
Видео-новости из Грузии (643)
Теги:
беженцы, ООН, ООН, Грузия

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