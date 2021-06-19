Путешествие во времени: ретро автомобили прибыли на гонку Mille Miglia - видео

Знаменитая гонка ретро-автомобилей Mille Miglia проходит в Италии. Она проложена по маршруту Брешиа – Рим – Брешиа. Смотрите в видео, как проходит самое красивое ретро-ралли Европы

Старинные автомобили прибыли в Рим в рамках исторической автогонки Mille Miglia. Винтажные машины проехали по римской Виа Венето, привлекая сотни автолюбителей на улицы столицы. По маршруту автомобили один за другим подъезжали к сцене, чтобы зрители могли лучше их рассмотреть, сообщает Sputnik Беларусь.

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В этом году организаторы решили изменить маршрут - против часовой стрелки по обычному маршруту из Брешии в Рим и обратно. В соревновании участвуют 375 старинных автомобилей.

Mille Miglia – или "Тысяча миль" – историческая гонка, которая проводилась с 1927 по 1957 годы с перерывом на Вторую мировую. Соревнования проходили на дорогах общего пользования, которые даже не перекрывались на это время.

В 1977 гонку решили возобновить под названием Mille Miglia Storica и с тех пор к участию в ней допускаются лишь автомобили, которые были выпущены до 1957 года. Правила были изменены – решающим фактором является не максимальная скорость, а соблюдение скоростного режима. Фактически сейчас это парад раритетных автомобилей.