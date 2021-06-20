Дома под завалами, люди в страхе за свою жизнь: как переживают песчаные бури в Астрахани

Поселок Барханы в Астраханской области поглощают песчаные бури. Жители устали безуспешно бороться с насыпями песка. Смотрите в видео, какой ущерб приносит стихия населению

Ежедневно жителям поселка Барханы в Астраханской области приходится откапывать свой дом из-под песка и переживать за скот. Недавняя песчаная буря в Астрахани убила более 20 домашних животных, схообщает Sputnik Азербайджан

Песок, как отмечают жители, убирать бесполезно, так как он возвращается каждый день и засыпает все окна и само жилище. Более того, в доме часто отключают свет, а обратиться с этой проблемой не к кому.

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Глава села Барханы считает, что единственным выходом из ситуации будет переселение 82 местных жителей в муниципальное жилье. В настоящее время власти ищут способы решения проблемы.