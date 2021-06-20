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Как прошли внеочередные выборы в парламент Армении - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210620/252077011/Kak-proshli-vneocherednye-vybory-v-parlament-Armenii---video.html

В Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Обстановка в день выборов была достаточно спокойной, по сравнению с предвыборным периодом. Смотрите подробности в видео

Внутриполитическая обстановка в Армении за два дня до голосования была накалена до предела. И все же избиратели активно шли на выборы, хотя итоговая явка и оказалась не столько высокой, сообщает Sputnik Армения

Выборы в стране прошли на 2008 избирательных участках. В списки избирателей были включены 2 583 823 человека.

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Серьезных нарушений зафиксировано не было. Это отметили и международные наблюдатели. 

В парламентских выборах приняла участие 21 партия и четыре блока.

Теги:
Выборы в Армении, выборы, Политика, Парламент Армении, Армения

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