Как прошли внеочередные выборы в парламент Армении - видео

В Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Обстановка в день выборов была достаточно спокойной, по сравнению с предвыборным периодом. Смотрите подробности в видео

Внутриполитическая обстановка в Армении за два дня до голосования была накалена до предела. И все же избиратели активно шли на выборы, хотя итоговая явка и оказалась не столько высокой, сообщает Sputnik Армения

Выборы в стране прошли на 2008 избирательных участках. В списки избирателей были включены 2 583 823 человека.

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Серьезных нарушений зафиксировано не было. Это отметили и международные наблюдатели.

В парламентских выборах приняла участие 21 партия и четыре блока.