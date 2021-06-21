Разгон акции в Батуми: местные жители вступили в стычку с полицией - видео

По меньшей мере семь человек были задержаны в ходе столкновений с полицией на акции протеста у Дома правительства АР Аджарии в Батуми, сообщает Аджарское телевидение. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий

Участники акции протеста требовали освобождения семи спортсменов, обвиняемых в организации, а также участии в беспорядках во время акций против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии в апреле этого года.

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Протестующие попытались установить палатки у здания Дома правительства, но полиция не разрешила им этого сделать. Среди задержанных за неподчинение требованию правоохранителей член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Бондо Тедорадзе. Одного из участников акции, который почувствовал недомогание, увезла бригада Скорой помощи.

Протестующие считают, что инцидент на акции 12 апреля был провокацией. Они называют задержание спортсменов, среди которых борцы вольного стиля, дзюдоисты Пируз и Реваз Цулукиани, политическим.

Следствие установило, что обвиняемые во время акции в поселке Гумати близ Кутаиси, проходившей 12 апреля, нанесли телесные повреждения трем участникам акции, а также повредили автомобиль, принадлежащий одному из пострадавших.

Шесть спортсменов – братья Пируз и Резо Цулукидзе, братья Тамаз и Торнике Челидзе, Ираклий и Гела Челидзе, были задержаны в Батуми 15 апреля. Спустя несколько дней задержали Эльдара Антадзе.

Уголовное дело возбуждено по статье "Организация группового насилия и участие в нем". Преступление наказывается лишением свободы от четырех до шести лет.

По версии самих обвиняемых, на акции к ним подошел неизвестный мужчина, который стал задавать им провокационные вопросы и оскорбил, после чего началась драка.