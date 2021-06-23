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Первые часы войны: реконструкция обороны Брестской крепости – видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210623/252102458/Pervye-chasy-voyny-rekonstruktsiya-oborony-Brestskoy-kreposti---video.html

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прошли памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны. Смотрите подробности в видео

Главным событием в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны стала реконструкция первых часов обороны Брестской крепости, которая в этом году состоялась несмотря ни на что.

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Кобринские укрепления по традиции стали местом проведения традиционного театрализованного представления в память о войне и начались они с радиосводки 22 июня 1941 года. 

Более девяти тысяч военных в Брестской крепости готовились к самой короткой ночи в году, когда в полной тишине, казавшейся странной, началась война.

Теги:
ВОВ

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