Каноэ как образ жизни: в Батуми за весла посадили лиц с ОВЗ - видео

Попробовать себя в гребле на параканоэ хотят и мужчины, и женщины. Некоторые участники тренировок даже думают о том, чтобы заняться этим видом спорта всерьез.
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Прежде чем приступить к практике, участникам занятий проводят теоретическую тренировку на суше. Занимается этим проектом Федерация параканоэ Аджарии.
Специально для этого Федерация приобрела каноэ, аналога которого в Грузии нет. Оно адаптировано для лиц с ОВЗ.
Сейчас у Федерации в планах приобрести дополнительные плавательные средства, так как желающих попробовать себя в этом виде спорта становится все больше.