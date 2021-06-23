Каноэ как образ жизни: в Батуми за весла посадили лиц с ОВЗ - видео

На озере Нури в Батуми начались тренировки по параканоэ для лиц с ОВЗ. Желающих заняться этим видом спорта оказалось немало. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Попробовать себя в гребле на параканоэ хотят и мужчины, и женщины. Некоторые участники тренировок даже думают о том, чтобы заняться этим видом спорта всерьез.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Прежде чем приступить к практике, участникам занятий проводят теоретическую тренировку на суше. Занимается этим проектом Федерация параканоэ Аджарии.

Специально для этого Федерация приобрела каноэ, аналога которого в Грузии нет. Оно адаптировано для лиц с ОВЗ.

Сейчас у Федерации в планах приобрести дополнительные плавательные средства, так как желающих попробовать себя в этом виде спорта становится все больше.