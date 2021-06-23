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Каноэ как образ жизни: в Батуми за весла посадили лиц с ОВЗ - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (645)
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© Sputnik / Seyran Baroyan
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210623/252106893/Kanoe-kak-obraz-zhizni-v-Batumi-za-vesla-posadili-lits-s-OVZ---video.html

На озере Нури в Батуми начались тренировки по параканоэ для лиц с ОВЗ. Желающих заняться этим видом спорта оказалось немало. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Попробовать себя в гребле на параканоэ хотят и мужчины, и женщины. Некоторые участники тренировок даже думают о том, чтобы заняться этим видом спорта всерьез.

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Прежде чем приступить к практике, участникам занятий проводят теоретическую тренировку на суше. Занимается этим проектом Федерация параканоэ Аджарии.

Специально для этого Федерация приобрела каноэ, аналога которого в Грузии нет. Оно адаптировано для лиц с ОВЗ.

Сейчас у Федерации в планах приобрести дополнительные плавательные средства, так как желающих попробовать себя в этом виде спорта становится все больше.

Темы:
Видео-новости из Грузии (645)
Теги:
спорт, Лица с ОВЗ, Люди с ОВЗ, Батуми, Батуми, АР Аджария, Аджария, Грузия

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