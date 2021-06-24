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"Это вам не русский Пиросмани": история Александра Флоренского – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (646)
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video : Sputnik / Anastasia Sсhreiber, Vladimir Umikashvili
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/17/252107146.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210624/252111737/Eto-vam-ne-russkiy-Pirosmani-istoriya-Aleksandra-Florenskogo---video.html

Художник, в сердце которого живет Грузия, и Грузия, в сердце которой живет художник. Историю известного живописца из Санкт-Петербурга Александра Флоренского, чья жизнь и творчество тесно связаны с грузинской землей – смотрите в видео Sputnik Грузия

Александр Флоренский – один из основателей ленинградской арт-группы "Митьки". Много работает в области книжной графики. Его кисти принадлежит художественное оформление культового трехтомника Сергея Довлатова, книги Бориса Гребенщикова и других знаменитостей.

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Александр Флоренский является автором проектов "Тбилисская азбука" и "Грузинская азбука" – это уникальные путеводители по местам Тбилиси и Грузии в целом.

С Грузией российский художник связан не только творческими узами, но и родственными. Его дед, Андрей Александрович Флоренский, родился и закончил гимназию в Тифлисе, а его отец, т. е. прадед художника, был крупным инженером-путейцем, прожил всю жизнь в Грузии, строя дороги и мосты.

Сам Александр Флоренский впервые попал в Грузию в далеком 1982 году, а потом спустя 25 лет – еще раз. И решил здесь остаться. Сейчас Флоренский живет и работает на две страны – Россию и Грузию.

В Тбилиси часто живет и творит члены семьи живописца: супруга Ольга Флоренская и дочь Екатерина Флоренская, а также мать – Наталья Флоренская, которые тоже являются известными петербургскими художниками.

Кто друзья Александра Флоренского, почему его сравнивают с великими грузинским гением-примитивистом Нико Пиросмани и как случилось, что Резо Габриадзе предсказал свое знакомство с Флоренским, живописец рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

Темы:
Видео-новости из Грузии (646)
Теги:
Художник, Художник, история, творчество, искусство, Грузия

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