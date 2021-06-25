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Девочка-паук: новая звезда китайских социальных сетей - видео

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© video: Ruptly
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210625/252106194/Devochka-pauk-novaya-zvezda-kitayskikh-sotsialnykh-setey---video.html

Восьмилетняя китаянка Чен Хайтон завоевала популярность в китайских соцсетях благодаря своей способности взбираться на 12-метровую стену для скалолазания всего за 11 секунд. Смотрите в видео, как ей это удается

Чен Хайтон начала профессионально заниматься скалолазанием с конца 2019 года и уже проявила себя как усердная ученица, показывая хорошие результаты, сообщает Sputnik Азербайджан

У девочки почти 450 тысяч подписчиков в китайском приложении Douyin, а ее самое популярное видео набрало 136 тысяч просмотров.

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Отец Чен всячески поддерживает увлечение дочери и считает, что такие занятия помогают ей выработать "силу воли, логическое мышление и физическую ловкость".

 

Теги:
Дети, спорт, Китай

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